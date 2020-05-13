Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяПолитика

ОАСК открыл дело по иску Верланова к Кабмину и Налоговой службе

Экс-глава ГНС оспаривает свое увольнение.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова к Кабинету министров и ГНС.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмемчается, что среди требований Верланова - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым он был уволен с должности главы ГНС, и восстановить его в указанной должности.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы.

Верланов в своем Telegram-канале написал, что уже готовится к заседанию.

Напомним, Верланов выиграл конкурс на должность главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал замминистра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабмин уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также