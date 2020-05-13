ОАСК открыл дело по иску Верланова к Кабмину и Налоговой службе

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова к Кабинету министров и ГНС.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"Суд принял решение рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмемчается, что среди требований Верланова - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым он был уволен с должности главы ГНС, и восстановить его в указанной должности.

По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы.

Верланов в своем Telegram-канале написал, что уже готовится к заседанию.

Напомним, Верланов выиграл конкурс на должность главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал замминистра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабмин уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.