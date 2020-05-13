Глава Госрезерва уволен через пять месяцев после назначения

Ведомством временно будет руководить один из заместителей.

Кабинет министров на заседании в среду уволил главу Государственной службы резерва Ярослава Погорелого.

Об этом сообщил в соцсетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Погорелый был назначен на эту должность предыдущим правительством в конце ноября 2019 года.

Временно исполнять обязанности главы Госрезерва будет заместитель Погорелого Никита Барабаш.

Напомним, что Погорелый - бывший менеджер Полтавской газонефтяной компании, где крупнейшими акционерами являются компании Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Хомутынника.

Барабаш до назначения в Госрезерв был заместителем директора департамента государственных закупок, договорной работы и взаимоотношений с государственными предприятиями Министерства юстиции. Там он отвечал за плановую финансовую и хозяйственную деятельность государственных предприятий, относящихся к сфере управления Минюста.