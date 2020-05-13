Кабмин сменил главу Госэкоинспекции

Кабинет министров на заседании в среду сменил главу Госэкоинспекции.

Об этом сообщил в соцсетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

На эту должность назначен Андрей Малёваный, начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

С ноября 2019 года обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины на временной основе исполнял бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.

В феврале при Фирсове Мариупольский металлургический комбинат, который входит в "Метинвест" Ахметова, был оштрафован на 10 млн гривен за нанесенные государству убытки в сфере экологии.

Нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль раньше работал на Ахметова в "ДТЭК Западэнерго".

Напомним, 14 августа 2019 года Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее планировали создать Государственную природоохранную службу. Однако уже в октябре Кабинет министров отменил решение о ликвидации.