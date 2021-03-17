"Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула цього".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс отримала щеплення від коронавірусної недуги. Дипломатка вакцинувалася вакциною AstraZeneca.

Про це Сіммонс повідомила у твіттері.

"Я прищепилася від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула цього. Вакцина від COVID-19 - це вихід із пандемії", - написала вона.

Фото: twitter.com/MelSimmonsFCDO

На початку березня Сіммонс запевнила, що вакцина Covishield та Oxford/AstraZeneca є ідентичними. Вона пояснила, що відрізняється тільки назва, за якою ця вакцина ліцензована та виробляється в Індії.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.

Станом на ранок 17 березня першу дозу вакцини в Україні отримали 71 923 особи, двома дозами щеплено одну особу.

Водночас Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield з 28 днів до 90 днів.