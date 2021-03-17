Резніков: Україна за жодних умов не дасть воду до окупованого Криму

Україна за жодних умов не дасть воду до окупованого Криму. Про це віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua, відреагувавши на запланований на 18 березня відеозв'язок президента РФ Володимира Путіна із окупаційною владою півострова та запуск водозабору на річці Бельбек.

"Тепер росіяни розуміють, що вони допустили серйозну помилку, не знають, як вийти з ситуації, що склалася. Вони прекрасно розуміють, що Україна ніколи не поставить їм воду до деокупації півострова. Тому все, що ми зараз спостерігаємо, - це виключно політтехнологічний проєкт", - вказує Резніков

За словами Резнікова, ключова причина не в нестачі води, а в мілітаризації півострова. Саме на військові потреби витрачається величезний запас прісної води.

"Вони ж через мілітаризацію півострова неефективно використовують водні запаси. Мирному населенню при раціональному використанні води там з головою вистачає. Просто потрібно правильно все робити: використовувати ресурс і його економити. А вони почали мілітаризувати півострів, намагатися напоїти військових, а також півмільйона завезених російських громадян (проводячи при цьому асиміляцію нашого етнічного складу)", - додав віцепрем’єр-міністр.

У Севастополі вже два роки спостерігається сильна посуха та відсутність опадів. Це примусило владу РФ шукати альтернативні джерела водопостачання, адже вода в місті вже дається з погодинним розкладом. Україна раніше забезпечувала близько 85% потреб Криму та Севастополя у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу.

Після окупації Україна заблокувала всі поставки води у Крим, а Росія стала викачувати воду зі штучних озер, що утворилися у невикористовуваних кар'єрах.