У Раді почали розгляд близько 3000 правок до законопроєкту земельної реформи

Документ розглядають у повторному другому читанні, адже наприкінці року нардепи відмовилися його ухвалювати.

Верховна Рада на засіданні 16 березня почала розгляд поправок до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Це один з проєктів земельної реформи, що стосується земельної децентралізації. Документ розглядають у повторному другому читанні, до якого було підготовано близько 3000 правок.

Однією з найбільш спірних пропозицій документ є те, що він фактично виключає заборону на придбання земельних ділянок іноземцями.

Загалом документ покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Також він передбачає урізання функції Держгеокадастру і залишиє за ним тільки кадастрову діяльність і геопросторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

У першому читанні за цей законопроєкт проголосували ще у листопаді 2019 року. У грудні 2020 його відправили на повторне друге читання.

Нагадаємо, законопроєкт про відкриття ринку землі, що є основою земельної реформи, було ухвалено вночі 31 березня 259 голосами. Згідно з ним, заборонено продаж державних і комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, має вирішуватися на референдумі. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.