Істерична реакція РФ на Кримську платформу підтверджує, що Україна на правильному шляху, - Кулеба

"Крим був, є і буде Україною".

Нервова, а місцями навіть істерична реакція Російської Федерації на Кримську платформу підтверджує, що Україна перебуває на правильному шляху.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що сім років після початку незаконної окупації Криму РФ, після всіх тих системних порушень прав людини, які здійснила Росія на окупованих територіях, це не лише політично та юридично, а й морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть істерична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україною", - сказав він на пресконференції після переговорів із міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром у Києві.

Міністр зазначив, що саме ухвалення стратегії з деокупації Криму вже є величезним кроком вперед, і нагадав, що з 2014 року в Україні не було жодного документа, який би комплексно зводив всі кроки та підходи, необхідні для деокупації Криму.

"На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів про те, що робитиметься конкретно. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший - це внутрішня політика, і другий - це те, що потрібно зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект відповідатиме Міністерство закордонних справ. І тут, безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи", - пояснив він.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".