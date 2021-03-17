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Верховний Суд скасував звільнення судді Царевич

Вона була звільнена у вересні 2016 року.

Верховний Суд скасував звільнення судді Царевич
Фото: 112.ua

Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич.

Про це повідомляється у фейсбуці всеукраїнського об'єднання "Автомайдан".

Рішення винесли у середу судді Ірина Васильєва, Світлана Пасічник та Валентина Юрченко.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги під час винесення рішень проти учасників Революції гідності.

У 2014 році Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу проти Царевич, яка стосувалася переслідування активістів Автомайдану. У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич від посади.

Суддя Царевич відома також тим, що входила в колегію суддів у першій справі Юрія Луценка. Вона також була слідчим суддею у справі про вбивство екс-нардепа Євгена Щербаня, де було пред'явлено звинувачення екс-прем'єрці Юлії Тимошенко, а пізніше відмовилася виносити рішення про арешт Олександра Єфремова.

Царевич звинувачувалась у винесенні свідомо неправочинного вироку, але у 2020 році Шевченківський районний суд Києва виправдав її.

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