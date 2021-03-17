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Посли ЄС схвалили нові санкції проти порушників прав людини, зокрема з Росії, - ЗМІ

Опублікувати рішення мають 22 березня.

Посли ЄС схвалили нові санкції проти порушників прав людини, зокрема з Росії, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Посли країн Європейського Союзу погодили запровадження нових санкцій за порушення прав людини проти 11 осіб і чотирьох організацій із низки країн, зокрема Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, санкції стосуватимуться осіб і компаній із Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії й Південного Судану. Рікард Йозвяк уточнив, що двох росіян, які є в списку, вважають відповідальними за "чистки геїв" у Чечні.

Опублікувати рішення мають 22 березня.

На початку березня постійні представники Євросоюзу дали "зелене світло" санкціям проти Росії, вперше застосувавши спеціальний механізм за порушення прав людини.

Тоді санкції Євросоюзу почали діяти проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через "справу Навального". В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

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