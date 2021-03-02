ЄС увів санкції проти Росії через переслідування Навального

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Європейський Союз увів санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Про це першими повідомили німецькі видання DPA та Bild. Рішення також з'явилося в офіційному журналі ЄС.

Під санкції, які передбачають заморозку активів на території Євросоюзу та заборону в'їзду, потрапили:

генеральний прокурор Росії Ігор Краснов;

начальник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін;

начальник Росгвардії Віктор Золотов;

начальник Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.

Нагадаємо, Навального заарештували в Москві 18 січня одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після замаху.

2 лютого районний суд Москви призначив Навальному 3,5 роки колонії загального режиму у старій кримінальній справі "Ів Роше" (умовний термін замінили на реальний), а 20 лютого це рішення підтвердила апеляційна інстанція. З урахуванням часу, який Навальний раніше відбув під домашнім арештом, термін ув'язнення становитиме близько 2 років і 5 місяців.