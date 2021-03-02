​Трамп із дружиною вакцинувалися проти ковіду ще в січні, - CNN

Якою саме вакциною був щеплений експрезидент, не повідомляється.

Експрезидент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп вакцинувалися проти COVID-19 у Білому домі ще в січні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на радника Трампа, передає "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник телеканалу не уточнив, якою саме вакциною був щеплений експрезидент і його дружина, а також - скільки доз вони отримали.

У неділю, виступаючи на консервативній конференції CPAC в Орландо (штат Флорида), Трамп закликав своїх прихильників зробити щеплення від ковіду.

"Ми подбали про багатьох людей, в тому числі, я думаю, 21 грудня ми подбали про Джо Байдена, тому що він отримав свое щеплення, він отримав свою вакцину... Отже, ідіть і зробіть свої щеплення", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп і його дружина Меланія перехворіли COVID-19 восени минулого року. При цьому в середині грудня чиновник Білого дому повідомляв, що Трампу не буде введена вакцина проти коронавируса до тих пір, поки вона не буде рекомендована медичною командою Білого дому.

Нинішній президент США 78-річний Джозеф Байден вакцінувався від коронавірусу у грудні у прямому ефірі.