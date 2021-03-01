Нетаньягу заявив, що Іран відповідальний за атаку ізраїльского судна в Перській затоці

Уночі сирійські ЗМІ повідомили, що Ізраїль нібито завдав авіаударів по іранським цілям в районі Дамаска.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран атакував ізраїльский корабель у Перській заторці на минулому тижні.

Ізраїльській прем'єр у ефірі телеканалу зазначив, що "це дійсно була дія Ірану, це зрозуміло", пише Guardian.

"Іран – найбільший ворог Ізраїлю, я повен рішучості зупинити його. Ми б'ємо по всьому регіону", – заявив він

Минулої п'ятниці відбувся вибух на ізраїльському вантажному кораблі MV Helios Ray (йшов під прапором Багам), яке слідувало з Близького Сходу до Сингапуру. Унаслідок вибуху екіпаж не постраждав, але на судні утворилося дві пробоїни з лівого борту та дві з правого, усі – вище лінії води. У неділю корабель зупинився на ремонт у порту Дубаї.

Причина вибуху ще з'ясовується. Міністр оборони та командувач армії Ізраїлю заявили, що вважають Іран відповідальним за атаку.

Цієї ночі сирійські державні медіа повідомили, що Ізраїль нібито завдав ударів біля Дамаска, але системи ПВО перехопили більшість ракет. Ізраїльські ЗМІ зазначили, що авіаудари нанесли по іранським цілям у відповідь на атаку корабля.

Нагадаємо, що у Сирії заявляли про повітряну атаку Ізраїлю і у січні цього року. Повідомлялося, що у країні активували системи протиповітряної оборони у відповідь на “ізраїльську атаку”.