Фото: EPA/UPG

У неділю, 28 лютого, поліція М'янми відкрила вогонь по демонстрантах, які виступили проти влади військових, які вчинили переворот на початку місяця.

Як повідомляє Reuters, жертвами стрілянини стали щонайменше 18 осіб, поранено понад 30 осіб.

Поліція застосувала вогнепальну зброю на ураження в різних частинах Янгона, найбільшого міста М'янми, після того, як світлошумові гранати, сльозогінний газ та вистріли в повітря не змогли розігнати натовп. Але загиблі є не тільки в Янгоні. Щонайменше троє осіб загинули в місті Давой на півдні М'янми, двоє - в Мандалаї в центрі Країни.

Протести також розганяли в містах Лашо, М'єй, Пхаан.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Очевидна ескалація з використанням летальної зброї правоохоронними органами М'янми у багатьох містах... обурлива і неприйнятна", - відреагували на події в країні правозахисники з Human Rights Watch.

Лідер військової хунти, генерал Мін Аун Хлайн на минулому тижні заявив, що його влада стримано використовує силу для боротьби з протестами. Незважаючи на це, від їх початку в М'янмі загинув вже 21 демонстрант. Також військові повідомляли про гибель одного поліцейського.

В суботу, 27 лютого, в М'янмі почалися масові затримання, під варту взяли більше 470 осіб. Кількість затриманих за неділю поки що не відома.