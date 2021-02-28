МАУ і SkyUp збільшать кількість польотів до Грузії

Туристам з України перед вильотом до необхідно буде здати ПЛР-тест на ковід.

МАУ і SkyUp оголосили про збільшення польотної програми в Грузію після того, як грузинська влада вирішили відкрити країну для українських туристів з 1 березня.

Про це пише avianews.com.

МАУ на початку березня збільшить частоту польотів на відновленому маршруті “Київ-Тбілісі” до чотирьох, а з 28 березня – до п'яти рейсів на тиждень.

SkyUp запропонувала пасажирам дев'ять маршрутів в Грузію. Лоу-кост намір літати з Києва, Львова, Одеси і Харкова у Тбілісі і Батумі. Також авіакомпанія планує відкрити рейси із Запоріжжя в Батумі.

Компанія запустить рейси з регіональних аеропортів України до Грузії в кінці квітня-травня. Рейси з Києва в Тбілісі авіакомпанія вже виконує, а з Києва в Батумі полетить з 4 квітня.

Туристам з України перед вильотом до Грузії на вимогу влади країни необхідно здати ПЛР-тест на коронавірус.

З моменту здачі аналізу до моменту вильоту повинно пройти не більше 72 годин. Тобто якщо пасажир вилітає 4 квітня о 15:00, він повинен здати тест не раніше 1 квітня 15:00.

Уже в Грузії на третій день перебування туристам необхідно пройти повторний ПЛР-тест на коронавірус.

“Після повернення в Україну самоізоляція або ПЛР-тест потрібні, якщо МОЗ України внесе Грузію в червоний список країн. Від 26 лютого 2021 року Грузія перебувала в зеленій зоні”, – йдеться у повідомленні.