У Чорному морі розпочалися військові навчання НАТО

У Чорному морі 27 лютого розпочалися навчання НАТО Poseidon 21. Вони триватимуть до 6 березня і пройдутьпід командуванням ВМС Румунії. До навчань залучені військові Греції, Іспанії, Румунії, США, Туреччини та Франції.

Як інформує Радіо Румунії, Болгарія не буде брати участь у багатонаціональних навчаннях. На двох кораблях, які мали брати участь у Poseidon 21, з’явилося кілька випадків COVID.

Загалом у навчаннях мали брати участь понад 700 військових.

"Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі", - сказано в повідомленні.

Сценарій навчань включає спільні дії для боротьби з підводними загрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

Раніше повідомляли, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя. Навчання проведуть симетрично з РФ.