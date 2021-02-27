Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
ГоловнаСвіт

У Чорному морі розпочалися військові навчання НАТО

Через спалах ковіду болгарські військові не братимуть участь у навчаннях.

У Чорному морі розпочалися військові навчання НАТО
Фото: facebook.com/ForteleNavaleRomane

У Чорному морі 27 лютого розпочалися навчання НАТО Poseidon 21. Вони триватимуть до 6 березня і пройдутьпід командуванням ВМС Румунії. До навчань залучені військові Греції, Іспанії, Румунії, США, Туреччини та Франції.

Як інформує Радіо Румунії, Болгарія не буде брати участь у багатонаціональних навчаннях. На двох кораблях, які мали брати участь у Poseidon 21, з’явилося кілька випадків COVID.

Загалом у навчаннях мали брати участь понад 700 військових.

"Під час навчань 13 військових кораблів, дев'ять літаків, вантажівка з піротехнічним обладнанням і підводний робот будуть використовуватися на морі, на суші і в повітрі", - сказано в повідомленні.

Сценарій навчань включає спільні дії для боротьби з підводними загрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля, поповнення запасів у морі та надання першої допомоги.

Раніше повідомляли, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя. Навчання проведуть симетрично з РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також