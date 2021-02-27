Під час протестів у М'янмі затримано понад 140 людей

У М'янмі в суботу, 27 лютого, відбулися протести проти військового перевороту. У найбільшому місті країни Янгун мітингарі зібралися на перехресті, де напередодні також відбулись сутички між демонстрантами та силовиками, передає DW.

"Що робить поліція? Вона захищає божевільного диктатора", - скандували демонстранти.

Силовики застосували гумові кулі для розгону мітингарів. За даними поліції, під час протестів було затримано понад 140 людей, серед яких журналісти. В іншому кварталі було застосовано кілька гранат. У місті Моніва також стались сутички між мітингарями та правоохоронцями.

Раніше представник М'янми в ООН К'яу Мо Тун закликав світову спільноту вжити рішучих заходів щодо припинення військового правління в країні. Потрібна "максимально рішуча реакція міжнародної спільноти для негайного припинення військового перевороту, припинення репресій щодо невинних людей, повернення державної влади народу та відновлення демократії", - заявив він під час виступу на Генеральній Асамблеєї ООН.

Представник М'янми закликав членів ООН не визнавати військовий уряд у країні та не співпрацювати з ним.

1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після виборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Через тиждень після захоплення влади десятки тисяч людей саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.

20 лютого у М'янмі загинули двоє мітингувальників, ще близько 20 отримали поранення.

За день до того у лікарні померла 19-річна жінка, яку однією з перших поранили на протесті у М'янмі. Вона отримала вогнепальне поранення в голову і перебувала в комі.