США запроваджують санкції щодо 76 саудівців через вбивство журналіста Хашоггі

УСША вважають за необхідне покласти край нападам Саудівської Аравії на активістів, дисидентів і журналістів.

Сполучені Штати запроваджують візові обмеження щодо 76 підданих Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це у п'ятницю заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Для початку Держдеп США ввів візові обмеження щодо 76 жителів Саудівської Аравії, які, як припускається, були причетні до погроз на адресу дисидентів за кордоном, а також до вбивства Хашоггі, і не тільки", - заявив Блінкен.

"Президент Байден дав ясно зрозуміти, що співпраця (з Саудівською Аравією) має відображати американські цінності. В зв'язку з цим ми чітко заявили про необхідність покласти край екстериторіальним погрозам і нападам Саудівської Аравії на активістів, дисидентів і журналістів. США не потерплять цього", - пояснив глава держдепу.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі, що проживав у США, пропав 2 жовтня 2018 року після того, як увійшов в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи для одруження.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий у саудівському консульстві в Стамбулі. За версією Ер-Ріяда, журналіст, який критикував владу Саудівської Аравії, загинув у результаті бійки в консульстві.

26 лютого 2021 року Національна розвідка США оприлюднила доповідь, з якої випливає, що за вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі стоїть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.