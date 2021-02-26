Зеленський запросив Макрона долучитися до Кримської платформи, - Кулеба

"Разом ми можемо досягти багато, щоб Європа була успішною та безпечною", - наголосив голова МЗС.

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Франції Емануеля Макрона долучитися до участі у Кримській платформі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро кулеба на спільному брифінгу з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном у Парижі.

"Я дякую Жан Іву за згадування річниці окупації Криму... У зв'язку з цим я поінформував французського колегу про Кримську платформу - ініціативу пррезидента Володимира Зеленського та запрошення на неї президента Макрона. Я переконаний, що Франція відіграє важливу роль у захисті міжнародного права, захисті прав людини та деокупації Криму. Я вдячний за те, що Франція визнає і вітає ініціативу та підтверджує свою участь у ній", - сказав Кулеба.

Голова МЗС України зазначив, що формат участі буде визначений з огляду на ситуацію з пандемією ковіду.

"Разом ми можемо досягти багато, щоб Європа була успішною та безпечною", - додав він.

Зазначимо, що сьогодні РНБО України розгляне державну стратегію деокупації Криму та нові санкції.

Нагадаємо, сьогодні, в День кримського спротиву російській окупації президент Зеленський підписав указ про запуск Кримської платформи.

Кримська платформа позиціонується як переговорний майданчик, метою якого буде деокупація Кримського півострова, який з 27 лютого 2014 року захопила Російська Федерація.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня.

Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу та не допустити до участі в ній західних партнерів