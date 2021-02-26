Посол України в ЄС не виключає реєстрації російської вакцини в Євросоюзі

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький не виключає готовності ЄС сертифікувати російську “вакцину” Sputnik V.

Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua.

“Не виключаю цього. Ви ж пам’ятаєте, як голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, перебуваючи у Москві, висловив сподівання, що ЄС невдовзі зареєструє російську вакцину “Спутник V”. Інша справа, що ми прекрасно розуміємо, що у цьому препараті 20% – лікувальні речовини, а 80% – дезінформація. Тим не менш, якщо ця вакцина пройде сертифікацію у ЄС, а в Угорщині вже видали дозвіл на її застосування, то я не бачу підстав для того, щоб Євросоюз відмовився від реєстрації препарату із РФ”, - сказав Точицький.

Він зазначив, що для України головним арбітром у цій ситуації має залишатися ВООЗ.

Представник також заявив, що є набагато серйозніша проблема, ніж реєстрація вакцини, а саме – боротьба з підробками.

“Нині діє глобальна ініціатива COVAX, яка провадить централізовану закупівлю і транспортування вакцин. Попри те, що ЄС тут виступає головним переговорником і допомагає здобути препарат країнам, що перебувають поза союзом, він – посередник. Євросоюз спонсорує і передає препарат для імунізації, а кожна окрема країна підписує договір з тою чи іншою компанією-виробником. І держава відповідає за збереження, перевірку, адміністрування та недопущення фальсифікату на свою територію”, - пояснив дипломат.

Він зазначив, що Україна приєдналась до операції STOP2 під егідою Всесвітньої митної організації. Мета операції – протидія контрабанді вакцини і пов'язаних з COVID-19 медичних препаратів.

Нагадаємо, раніше Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила здивування стратегією Росії щодо вакцинації від COVID-19. Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину Sputnik V, коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

У січні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання. При цьому російську так звану вакцину Sputnik V, як і будь яку іншу розроблену країною-агресором, реєструвати заборонено.