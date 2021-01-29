Нардепи ухвалили закон, що дозволяє почати в Україні екстрену вакцинацію від коронавірусу

Верховна Рада на засіданні у п'ятницю ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання. При цьому російську так звану вакцину Sputnik V, як і будь яку іншу розроблену країною-агресором, реєструвати заборонено.

За проголосували 280 народних депутатів, повідомив спікер Ради Дмитро Разумков.

Тепер в Україні дозволено робити щеплення від коронавірусу вакцинами, третя та четверта фаза клінічних досліджень яких ще триває. Водночас виробник вакцини зобов'язується проводити надалі всі необхідні її перевірки.

Щеплювати зможуть не будь-яким препаратом, а тільки тими, які дозволені до використання і дослідження яких проводилися під контролем у низці провідних країн, зокрема, США, країнах ЄС та Китаю.

Аналогічна процедура реєстрації ліків під зобов'язання діє у багатьох розвинутих країнах і саме вона дозволили уже почати щеплення від коронавірусу препаратами провідних виробників вакцин як Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

Нагадаємо, що учора цей проєкт закону схвалили у першому читанні. Народні депутати в першому читанні підтримали проєкт закону, що дозволяє виконувати реєстрацію вакцин під зобов'язання для їх екстреного застосування.

Цей документ дає можливість громадянам отримати необхідні вакцини, а виробники повинні проводити післяреєстраційні випробування препаратів. Голова комітету з питань охорони здоров'я Максим Радуцький під час представлення пояснив, що зараз жодна вакцина від коронавірусу не може бути зареєстрована в Україні, оскільки вони поки не мають повного реєстраційного досьє.

У інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech. Також, ймовірно, в Україну могли б поставити препарат Moderna.

Пізніше президент та прем'єр-міністр підтвердили, що вакцинацію від коронавірусу почнуть у лютому, приблизно на другому тижні місяця. Денис Шмигаль зазначив, що Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.