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У Європарламенті попередили про ризики від "Північного потоку-2" для України та ЄС

Участь Німеччини у цьому проєкті впливає на політику самої Німеччини, зокрема, стосовно Росії.

У Європарламенті попередили про ризики від "Північного потоку-2" для України та ЄС
Фото: express.ua

Російський газопровід "Північний потік-2" не є економічно доцільним та несе в собі ризики як для ЄС та України, так і для самої Німеччини.

Про це заявив депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс, повідомляє "Укрінформ".

“Перш за все, цей проєкт несе з собою багато геополітичної небезпеки для України, починаючи від втрати фінансових надходжень, які є значними для все ще доволі вразливої української економіки. По-друге, ми маємо мати на увазі те, про що говорять військові експерти. Якщо після запуску “Північного потоку-2” газова інфраструктура України не буде необхідною Росії для транспортування газу до Європи, вона може діяти проти України навіть агресивніше, ніж це відбувалося у 2014 році, під час окупації територій на сході України”, - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що участь Німеччини у цьому проєкті впливає на політику самої Німеччини, зокрема, стосовно Росії. Німеччина не може бути достатньо критичною стосовно російської політики.

“Ви не можете бути водночас дуже критичними стосовно політики режиму Путіна, і водночас захищати цей проєкт. А це вже має реальний вплив на всю політику ЄС стосовно Росії, оскільки Німеччина є дуже важливою країною», - зазначив політик.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Сьогодні стало відомо, що німецька компанія Wintershall Dea завершила інвестиції в проєкт "Північний потік-2". У звіті компанії за четвертий квартал і 2020 рік зазначається, що подальше фінансування не планується.

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