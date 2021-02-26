ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Євгена Пригожина

Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук, серед групи інших росіян, одного з найбільш наближених до президента Росії Володимира Путіна російського підприємця Євгена Пригожина. Розшук оголошено у справі про втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, передає Радіо Свобода.

Пригожина неофіційно називають "кухарем Путіна" через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі.

У ФБР повідомили, що причина оголошення в розшук - "змова з метою вчинення шахрайства проти США". Оголошення оприлюднене, крім англійської мови, також "на русском" і "на українській мові" (так у тексті).

За відомості, які можуть привести до арешту Євгена Вікторовича Пригожина, ФБР оголошує винагороду розміром до 250 тисяч доларів США.

"ФБР розшукує Євгена Вікторовича Пригожина за те, що в період з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, він, ймовірно, був причетним до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов, які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту США. Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії «Агентство інтернет-досліджень», яка розташована в Санкт-Петербурзі. Слідством також вважається, що Пригожин керував та схвалював оперативну діяльність компанії для втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих в дійсності віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб зі США. Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, зокрема у хід президентських виборів 2016 року", - сказано в повідомленні.

У ФБР також нагадали, що 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Євгена Пригожина після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Дата появи повідомлення про розшук не вказана; пошукова система Google індексувала його пізно ввечері 25 лютого за Ґрінвічем, коли в Україні (і Росії) було вже по півночі на 26 лютого.

Разом із Пригожиним за схожими обвинуваченнями у втручанні у вибори у США в розшук були оголошені ще 12 громадян Росії.

Сам Євген Пригожин іще з кінця 2016 року перебуває під персональними санкціями США. Однією з підстав став згаданий факт, що компанії Пригожина забезпечують харчування для Кремля, ще однією стала широка співпраця компаній Пригожина з Міністерством оборони Росії в будівництві військових баз біля кордону Росії з Україною, що їх Москва використовує для введення своїх військових на територію України. Як кажуть у Вашингтоні, Пригожин відіграв роль у підтримці російської окупації українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.