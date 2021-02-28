Німецькі вірусологи говорять про третю хвилю коронавірусу у країні

Провідний німецький вірусолог Крістіан Дростен, який консультує уряд Німеччини у питаннях боротьби з пандемією коронавірусу, застеріг щодо небезпеки третьої хвилі пандемії в Німеччині.

Про це він заявив у коментарі для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише Німецька хвиля.

На запитання журналіста, чи перебуває Німеччина в третій хвилі пандемії, Дростен відповів, що натепер країна переживає початок такого розвитку подій. На підтвердження свого твердження вірусолог вказав на розвиток ситуації в інших країнах, а також на результати моделювання подальшого розвитку ситуації в самій Німеччині.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 28 лютого у ФРН за добу зафіксували 7890 нових випадків зараження й 157 нових смертельних випадків через COVID. Таким чином у країні у зв'язку з COVID померли вже понад 70 тисяч осіб. Тижневі середні показники зараження спостерігаються на рівні 63,8 на 100 тисяч осіб.

На тлі цього вірусолог також визнав, що за нинішніх темпів заражень вакцинація також мало чим зможе зарадити, хоч водночас це може значно скоротити показники смертності серед найбільш уразливих людей похилого віку.

Щодо можливих послаблень нинішніх обмежень, то Дростен прогнозує їх не раніше другої половини літа.

Професор Торстен Лєр, який спеціалізується на прогнозах щодо ситуації з пандемією, теж попереджає про значне прискорення темпів поширення інфекції.

Як інформує Der Spiegel, за його даними, вже у квітні за нинішніх темпів поширення коронавірусу показники заражень можуть повернутися до рівня, що спостерігався до Різдва.

Причиною цього професор Лєр називає дедалі активніше поширення британського варіанта коронавірусу (B.1.1.7), а також пожвавлення контактів між жителями Німеччини, що спостерігається з середини лютого.

Нагадаємо, Уряд Німеччини продовжив до 7 березня дію жорсткого карантину через пандемію ковіду. Раніше планувалося, що обмеження будуть скасовані в середині лютого.