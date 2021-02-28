За добу від ковіду щепили ще 90 українців

В Україні у суботу, 27 лютого від коронавірусу щеплено 90 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Донецька область - 50 щеплень;

Луганська область - 20 щеплень;

Херсонська область - 20 щеплень;

За добу найбільше щеплень зробили у Донецькій області (50 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – в Черкаській області (270 щеплень).

Від початку кампанії щеплено 3141 особу, усі отримали по одній дозі.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого - дня початку кампанії вакцинації від коронавірусу - Державним експертним центром МОЗ зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", усі несерйозні. Один з них - у Чернігівській області і шість - у Черкаській.

Ексочільниця Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко в інтерв'ю LB.ua пояснювала, що для вакцини і для інших препаратів безпека досліджується весь час, навіть після реєстрації.

"Рішення приймається за двома складовими: показники ефективності і профіль безпеки. Співвідношення користь/ризик. Якби були хороші показники ефективності, але велика кількість серйозних побічних реакцій, ніхто не випустив би препарат на ринок.

Вакцина – це серйозне втручання в здоровий організм. Цього року вся моя сім’я без винятку прийняла рішення вакцинуватися від грипу і пневмококу. Я прийняла б рішення і про те, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Якби була проведена реєстрація і був відповідний сертифікат якості", - зазначала вона (інтерв'ю було записано в грудні 2020 року).

У січні ВООЗ заявила, що в світі не було зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцини від ковіду. Побічні ефекти виникали у деяких людей з алергією, але симптоми минули.