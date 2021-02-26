Українська поліція на законних підставах припинила розслідування у справі, де фігурував Байден, - МВС

Суд відмовив ексгенпрокурору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив провадження.

Суд підтвердив, що українська поліція на законних підставах припинила розслідування у справі, де фігурував Джо Байден.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Так, суд відмовив ексгенпрокурору країни Віктору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив у вересні 2020 року кримінальне провадження, в якому фігурував нинішній президент США.

"Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за кілька місяців до проведення виборів президента США) у зв’язку з відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції до суду. Детально ознайомившись із матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)", - ідеться в повідомленні прес-служби МВС.

У зв'язку з цим в українському міністерстві наголосили: "Поліція закрила справу на законних підставах".

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що українські правоохоронні органи не поновлюватимуть розслідування закритих справ, у яких фігурував син президента США Джозефа Байдена Хантер.

Як повідомлялося, Нацполіція закрила кримінальне провадження щодо Джо Байдена, яке було відкрито за заявою Шокіна у листопаді минулого року.

У січні 2020 року Шокін написав заяву на Байдена в ДБР. Він він вимагав розслідувати "скоєння кримінального правопорушення громадянином США Джозефом Байденом на території України і за її межами". Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена. Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.

У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США у діяльність Шокіна.

Шокін подав у відставку у середині лютого 2016 року на прохання президента Петра Порошенка. Однак голосування щодо його відставки відбулося лише через півтора місяця - 29 березня 2016 року. 3 квітня 2016 року президент своїм указом звільнив Шокіна.

На початку 2018 року Байден розповів, що відставка Шокіна відбулася під його тиском. Через рік команда Дональда Трампа почала використовувати це зізнання, щоб не допустити участі Байдена, одного з найбільш рейтингових кандидатів від Демократичної партії, у виборах президента США.