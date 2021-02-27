В Україні на коронавірус захворіли ще 8172 осіб

В Україні станом на 27 лютого 2021 року на коронавірус захворіли ще 8172 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 519 дітей та 292 медпрацівники.

Зафіксовано 151 летальний випадок.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 806 осіб, виписано з лікарень 1 922 особи, і одужало 4 766 осіб.

За добу здійснено 78 040 тестувань: зокрема методом ПЛР – 35 714 і методом ІФА – 16 990, проведено 25 336 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 580 випадків;

Вінницька область – 694 випадки;

Волинська область – 182 випадки;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 506 випадків;

Закарпатська область – 621 випадок;

Запорізька область – 166 випадків;

Івано-Франківська область – 892 випадки;

Київська область – 447 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 696 випадки;

Миколаївська область – 219 випадків;

Одеська область – 263 випадки;

Полтавська область – 151 випадкок;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 402 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 272 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 670 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 342 016 осіб, :одужала 1 168 321 особа, летальних випадків – 25 893 і проведено 6 881 688 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 лютого від коронавірусу в Україні щеплено 1713 осіб.