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З 1 березня Чернівецька область перейде до "червоної зони"

На території області введуть обмежувальні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

З 1 березня Чернівецька область перейде до "червоної зони"
8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду у Чернівецькій області буде введено 1 березня.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 27 лютого на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2020 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки”, – написав він у Телеграмі.

Нагадаємо, раніше Чернівецька ОДА повідомила про введення локдауну з 27 лютого.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

"Червоний" рівень визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я і вводиться не раніше, ніж через два дні після його оприлюднення.

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