У Судані літак повернули в аеропорт через появу агресивного кота у кабіні пілотів, - ЗМІ

За словами членів екіпажу, кіт заважав керувати літаком і намагався нападати на капітана.

Літак суданської авіакомпанії Tarco, що виконував рейс із Судану в столицю Катару Доху, був змушений повернутися в аеропорт через несподівану появу агресивного кота в кабіні пілотів.

Про це повідомила суданська газета "Al-Sudani", передає "Суспільне".

Пілоти знайшли тварину в кабіні через пів години після вильоту з аеропорту столиці Судану Хартума.

За словами членів екіпажу, кіт заважав керувати літаком і намагався нападати на капітана. Той прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту.

Припускають, що кіт міг залізти у літак у ніч перед вильотом під час прибирання або технічного огляду.

Нагадаємо, у серпні 2019 року в Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак, що летів до окупованого Криму. На зльоті літак зіткнувся зі зграєю птахів.