Помітивши тварину, спікерка жахнулася, а деякі депутати схопилися зі своїх місць.

В іспанській Андалусії щур завадив засіданню регіонального парламенту.

Відео опублікувало агентство Reuters.

На ньому депутати обговорюють питання призначення сенатором колишнього президента правління Сусани Діас. Помітивши щура, що біг по приміщенню, спікерка парламенту жахнулася, а деякі депутати схопилися зі своїх місць і залізли на столи та стільці.

Фото: Скріншот відео

Якийсь час тварину намагалися знайти під столами, однак - безуспішно. Коли стало зрозуміло, що щур утік, засідання продовжилося.

Фото: Скріншот відео

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