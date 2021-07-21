Фото: скрин відео

Російські слідчі виявили в особняку полковника автоінспекції на Ставропіллі позолочений унітаз та інші дивні предмети розкоші.

Слідчий комітет РФ оприлюднив відео, яке демонструє екстравагантні інтер'єри у величезному будинку, повідомляє ВВС Україна.

Полковника Олексія Сафонова, начальника управління Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ДІБДР) у Ставропольському краї, арештували разом із шістьма іншими його колегами.

За версією слідства, учасники групи під керівництвом Сафонова протягом декількох років за гроші виписували фальшиві перепустки для постів ДІБДР для перевізників зерна та будівельних матеріалів.

"Перепустки дозволяли власникам автотранспорту безперешкодно здійснювати вантажоперевезення з порушеннями адміністративного законодавства на території Ставропольського краю, зокрема, через стаціонарні та пересувні пости ДІБДР", - йдеться в повідомленні СКР.

Обвинувачені поки що не коментували справу.

Комітет заявляє, що провів в рамках рейду приблизно 80 обшуків, зокрема, в офісах ДІБДР. Слідчі вилучили велику кількість готівки та елітних автомобілів.

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

Фото: скрин відео

У Слідчому комітеті кажуть, що група Сафонова тільки впродовж кількох років назбирала хабарів на 19 млн рублів (близько 225 тисяч доларів).

Якщо Сафонова визнають винним, він може отримати до 15 років ув'язнення.

За словами Олександра Хінштейна, депутата від провладної партії Єдина Росія, під час операції загалом затримали 35 працівників ДІБДР.

Нагадаємо, у лютому 2014 року в резиденції Віктора Януковича "Межигір'я" знайшли золотий батон натуральної величини. Золотого унітаза, про який ходили легенди, так і не виявили.

Знайдене в Межигір'ї після втечі Януковича в Росію преспап'є у вигляді "золотого батона" зникло в березні 2015 року.