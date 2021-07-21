Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання

Німецька компанія Leifeld відмовилася поставити ДП Київське конструкторське бюро "Луч" високоточне обладнання.
Про це на одеському форумі "Ефективна промисловість для обороноздатності", повідомив генеральний конструктор ККБ "Луч" Олег Коростельов, йдеться у матеріалі Валентина Бадрака "З прицілом на НАТО: як вітчизняна оборонка планує співпрацювати із Заходом".
"Коли нам були потрібні тепловізори, нам допомогла Туреччина, коли нам потрібні були сучасні безпілотники, нам знову допомогла Туреччина", - зазначив Коростельов.
Валентин Бадрак припускає, що німецька компанія відмовилася під впливом бажання відновити бізнес із Росією.
Ця компанія, згідно з інформацією на її сайті, розробляє станки для формування металу без зняття стружки для автомобільної, аерокосмічної та енергетичної промисловості.
На сайті також зазначено, що Leifield має представництво в Росії, яке розташовано в Москві.
Нагадаємо, що наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформація, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.
Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.
У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україну "слабким з політичної і моральної точки зору". Крім того, голова МЗС натякнув, що деякі країни відмовилися від постачання зброї в Україну винятково з політичних причин.