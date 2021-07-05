Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
ГоловнаСвіт

Низка важливих країн світу з політичних причин не продає Україні озброєння, – Кулеба

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо". 

Низка важливих країн світу з політичних причин не продає Україні озброєння, – Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Низка важливих країн світу з політичних причин відмовляються продавати Україні озброєння. Про це на форумі "Україна 30. Міжнародні політика" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що зараз питання безпеки України залежить від волі народу, Збройних сил України та дипломатії. 

"Ми поки не є членами НАТО, ми не маємо гарантій безпеки інших держав. Низка важливих країн світу з політичних причин, виключно з політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Попри це ми розвинули військово-технічну співпрацю з США Великою Британією, Туреччиною. Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо", – заявив міністр.

Він додав, що поки Україна не є членом Альянсу, вона розиває інші відносини, як то Люблінський трикутник та "Квадрига"

Нагадаємо, наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україну "слабким з політичної і моральної точки зору".

Посол Анка Фельдгузен зазначила, що  в Німеччині більшість дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через складний історичний досвід і ідею, що "німецької зброї тут ніколи не буде".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також