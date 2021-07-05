Низка важливих країн світу з політичних причин не продає Україні озброєння, – Кулеба

"Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо".

Низка важливих країн світу з політичних причин відмовляються продавати Україні озброєння. Про це на форумі "Україна 30. Міжнародні політика" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що зараз питання безпеки України залежить від волі народу, Збройних сил України та дипломатії.

"Ми поки не є членами НАТО, ми не маємо гарантій безпеки інших держав. Низка важливих країн світу з політичних причин, виключно з політичних причин не продає нам озброєння, яке здатне зміцнити нашу оборону. Попри це ми розвинули військово-технічну співпрацю з США Великою Британією, Туреччиною. Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми заплатимо", – заявив міністр.

Він додав, що поки Україна не є членом Альянсу, вона розиває інші відносини, як то Люблінський трикутник та "Квадрига".

Нагадаємо, наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україну "слабким з політичної і моральної точки зору".

Посол Анка Фельдгузен зазначила, що в Німеччині більшість дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через складний історичний досвід і ідею, що "німецької зброї тут ніколи не буде".