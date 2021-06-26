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Посол Німеччини пояснила відмову продавати зброю Україні складним історичним досвідом

"Ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде".

Посол Німеччини пояснила відмову продавати зброю Україні складним історичним досвідом
Анка Фельдгузен
Фото: kiew.diplo.de

Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляється надавати її Україні навіть тоді, коли це робить її найближчий партнер - Франція.

Про це в інтерв’ю ZN.UA розповіла посол Анка Фельдгузен. 

Вона зазначила, що в Німеччині більшість дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через складний історичний досвід і ідею, що "німецької зброї тут ніколи не буде".

"Ми закінчили цю дискусію (зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, - ред.) класичним we agree to disagree. Я намагалася пояснити ще раз, і, думаю, вчора був доречний день для цього: для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде. Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована. Але я бачу тут: якщо країни не грають за правилами, у нас знову є війна, і треба захиститися. Проте у Німеччині люди дуже далекі від цього", - пояснила посол.

Фельдгузен наголосила, що питання надання Україні зброї досить важке.

"Але часи змінюються, уряди змінюються... Можливо, щось зміниться і в цьому питанні. Однак, мабуть, це дійсно так, що тільки індивідуальні досвіди, як мій досвід тут, можуть швидше змінити цю усталену позицію", - підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформаці, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні "слабким з політичної і моральної точки зору".

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