Апеляція підтримала виправдувальний вирок у справі авторки книги про "друзів Путіна" у Франції

Паризький Апеляційний суд оголосив своє рішення у справі про наклеп стосовно професора університету Університету Верхньої Бретані Ренн II Сесіль Вессей і видавця її книги “Мережі Кремля у Франції” Марі-Едіт Алуф (вид. Les Petits Matins).

Про це пише rfi.fr.

24 червня суд залишив в силі рішення першої інстанції і виправдав автора та видавця за всіма звинуваченнями, крім одного.

У своїй книзі “Мережі Кремля” професор Сесіль Вессей демонструє, як за допомогою ЗМІ, політичного лобіювання інтересів Кремля і прихованого фінансування у Франції розвиваються мережі впливу.

Шестеро осіб, згаданих у книзі, подали в суд на автора і видавництво. Справа про дифамацію розглядалася в першій інстанції в 2019 році. 14 червня 2019 суд майже повністю виправдав Вессей і видавництво Les Petits Matins. Винятком став лише один уривок книги з усіх представлених в позовних заявах.

П'ятеро позивачів з шести не погодилися з рішенням суду – глава Координаційної ради російських співвітчизників у Франції і організатор місцевого “Безсмертного полку” Георгій Шепелєв, колишній радник лідера французьких лівих Жан-Люка Меланшона з міжнародної політики, а нині президент руху “Суверенна Республіка” Джордже Кузманович, його дружина Віра Нікольські, автор дисертації про Олександра Дугіна і чиновниця французького парламенту, а також швейцарська письменниця Елен Рішар-Фавр і блогер Олів'є Беррюйе, який подав також більше 15 позовів за звинуваченням у наклепі, зокрема проти видання Le Monde. Шостий позивач, блогер з Французької Полінезії П'єр Ламблe, вирішив не подавати апеляцію.

Зі свого боку, дослідниця також подала апеляцію щодо єдиного уривка, по якому не було винесено виправдувальний вирок. Слухання відбулися 19 і 20 травня 2021 року.

Як заявила на засіданні в 2019 році сторона захисту, “мова йде не про переслідування Сесіль Вессей і Марі-Едіт Алуф. Це сигнал для інших: вас теж чекає судовий розгляд, тому що розслідувати кремлівські зв'язку у Франції не можна”.

Тепер у сторін залишається можливість звернутися до касаційного суду, який розглядає справу не по суті, а за формою. Наміри сторін наразі не відомі.