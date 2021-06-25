Меркель поскаржилася на колег з ЄС через відмову організувати саміт з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель поскаржилася, що її колеги з ЄС не прийняли висловлену Францією та Німеччиною пропозицію щодо організації саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Politico.

"Попри те, вона, як видається, втішається тим фактом, що дискусія "принаймні продовжиться", спираючись на висновки лідерів, зроблених на їх саміті", - зазначає видання.

Меркель відкинула аргументи таких критиків, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який сказав, що запрошення російського лідера на саміт буде незаслуженою "винагородою".

Канцлерка Німеччини стверджувала, що президент США Джо Байден зміг провести "дуже серйозну дискусію" з Путіним, і "у мене не склалося враження, що це нагорода для російського президента".

Вона додала: "Ця дискусія показала мені, що, мабуть, недостатньо з європейської точки зору, щоб президент США проінформував про такі переговори".

В останні місяці, за словами Меркель, "багато говорили про європейський суверенітет, і це було б виразом того, якби ми це зробили - це не підпадає під категорію винагорода або не винагорода".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним. Французький лідер заявив, що для переговорів з президентом РФ не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.

Рушіями перемовин із Росією стали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті".

Це не підтримала Польща і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним.

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду.