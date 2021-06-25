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Під час пожежі в школі бойових мистецтв у Китаї загинуло 18 людей, більшість - малі діти

Що стало причиною займання - поки що не відомо.

Під час пожежі в школі бойових мистецтв у Китаї загинуло 18 людей, більшість - малі діти
Фото: Twitter

Щонайменше 18 людей загинули та 16 постраждали від пожежі, яка сталася у школі бойових мистецтв у Китаї. Багато з них - це малі діти.

За повідомленням ВВС, більшість жертв були учнями віком від 7 до 16 років, які жили та навчались у Центрі бойових мистецтв Чженсін у провінції Хенань.

Вогонь спалахнув вранці 25 червня, його ліквідували. Що стало причиною займання - поки що не відомо.

Відповідальну особу центру бойових мистецтв заарештували.

Усього в школі-інтернаті в момент пожежі, яка спалахнула о 3:00 за місцевим часом, перебувало 34 учні.

Постраждалих учнів швидко перевезли до місцевої лікарні. Батьки кажуть, що їм нічого не пояснили, а також не дозволили побачитися з дітьми, пише Reuters.

У провінції Хенань розміщено також знаменитий храм Шаолінь, це батьківщина китайських бойових мистецтв, де тисячі учнів навчаються у таборах кунг-фу.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів двоповерховий житловий корпус, під час пожежі загинули троє дітей.

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