Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі

Російська Федеральна служба безпеки поширила відео "попередження" британського есмінця Defender, по курсу якого військові відкрили вогонь у Чорному морі.

На записі, опублікованому РБК, чутно, як військові країни-окупанта вимагають від есмінця змінити курс, і "слідувати кордоном Російської Федерації". Після цього військові заявили, що буде відкрито вогонь, "артилерійські стрільби".

На відео також чути команду "Виконавти попереджувальний вогонь по курсу Defender! Виключити попадання!". Після цього військовий скомандував "Вогонь!".

З британського есмінця передавали сигнал про те, що корабель виконує мирний перехід.

Нагадаємо, що два дні тому Росія заявила, що її бойовий корабель зробив попереджувальні вистріли по курсу, коли британський Defender Wednesday пропливав неподалік від Криму. Великобританія це спростувала і заявила, що по її кораблю жодних пострілів не робили.

У репортажі кореспондента BBC, який був на борту Defender Wednesday, показано, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця. З борту російського прикордонного катеру навіть лунали погрози відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів.

Британське міністерство оборони заявило, що розцінило їх як навчальні стрільби, а не попереджувальний вогонь.

Бомбометання в репортажі не видно, хоча російські літаки літали поруч з кораблем Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько", за висловом кореспондента.

У російському Міноборони після інциденту заявили, що "готові бомбити" не тільки по курсу кораблів, а й по цілі.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сказав, що есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.