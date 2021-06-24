Суд Нью-Йорка позбавив Джуліані адвокатської ліцензії

Суд дійшов висновку, що Джуліані зробив "очевидно брехливі і оманливі" заяви про президентські вибори 2020 року.

Апеляційний суд штату Нью-Йорк постановив анулювати адвокатську ліцензію Рудольфа Джуліані - експрокурора, колишнього мера Нью-Йорка та колишнього особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення суд ухвалив після того, як дійшов висновку, що Джуліані зробив "очевидно брехливі і оманливі" заяви про президентські вибори 2020 року.

Як сказано у рішенні, суд дійшов висновку, що "існують безперечні докази", що Джуліані "передавав демонстративно неправдиві та оманливі заяви до судів, законодавців та широкої громадськості в якості адвоката колишнього президента Дональда Трампа і кампанії Трампа у зв'язку з невдалими зусиллями Трампа на перевиборах у 2020 році".

"Дії Джуліані загрожують суспільним інтересам і вимагають тимчасового відсторонення від адвокатської діяльності ", - зазначив суд.

Суд заявив, що спирається на заяви Джуліані на прес-конференціях, слуханнях законодавчих органів штатів, а також на телевізійних виступах, радіопередачах та подкастах, а також в одній із заяв суду.

Нагадаємо, у травні Федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання, пише Bloomberg з посиланням на судову документацію.