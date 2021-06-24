Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСвіт

Суд Нью-Йорка позбавив Джуліані адвокатської ліцензії

Суд дійшов висновку, що Джуліані зробив "очевидно брехливі і оманливі" заяви про президентські вибори 2020 року.

Суд Нью-Йорка позбавив Джуліані адвокатської ліцензії
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд штату Нью-Йорк постановив анулювати адвокатську ліцензію Рудольфа Джуліані - експрокурора, колишнього мера Нью-Йорка та колишнього особистого адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення суд ухвалив після того, як дійшов висновку, що Джуліані зробив "очевидно брехливі і оманливі" заяви про президентські вибори 2020 року.

Як сказано у рішенні, суд дійшов висновку, що "існують безперечні докази", що Джуліані "передавав демонстративно неправдиві та оманливі заяви до судів, законодавців та широкої громадськості в якості адвоката колишнього президента Дональда Трампа і кампанії Трампа у зв'язку з невдалими зусиллями Трампа на перевиборах у 2020 році".

"Дії Джуліані загрожують суспільним інтересам і вимагають тимчасового відсторонення від адвокатської діяльності ", - зазначив суд.

Суд заявив, що спирається на заяви Джуліані на прес-конференціях, слуханнях законодавчих органів штатів, а також на телевізійних виступах, радіопередачах та подкастах, а також в одній із заяв суду.

Нагадаємо, у травні Федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили дані з електронних скриньок, що, ймовірно, належать ексгенпрокурору України Юрію Луценку, ексглаві ДФС Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну. Ці дії здійснені в межах розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Дії Джуліані досліджується на предмет таємного лобіювання, пише Bloomberg з посиланням на судову документацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також