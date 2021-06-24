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Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму

"Найважливіше те, що ми не визнаємо анексію Криму, який є частиною суверенної української території".

Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Битанії Борис Джонсон наголошує, що есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.

Про це він заявив після інциденту з нібито попереджувальними обстрілами есмінця, про які раніше заявляла Росія, передає Deutsche Welle.

"Найважливіше те, що ми не визнаємо анексію Криму, який є частиною суверенної української території", - цитує Джонсона інформагенція dpa.

Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

Джонсон також відкинув закиди, що уряд у Лондоні нібито озвучує неправду про інцидент. Він заявив, що йдеться про захист свободи судноплавства.

Раніше в цей день міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб запевнив, що по HMS Defender у Чорному морі не велося попереджувального вогню, а російська інтерпретація інциденту була "передбачувано неточною".

"Жодних пострілів по HMS Defender не було. Корабель королівських ВМС здійснював мирний прохід в українських територіальних водах. Ми виконували його відповідно до міжнародного права", - пояснив Рааб журналістам у Сінгапурі.

Кореспондент британської мовної корпорації BBC з питань оборони Джонатан Біл, який перебував на борту есмінця, через радіозв'язок повідомляв про "ворожі попередження", а також про те, що екіпаж готувався "до можливої конфронтації". За словами журналіста, над есмінцем пролетіли не менше 20 літаків, а два російських катери берегової охорони перебували на відстані лише 100 метрів від нього.

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про "серію попереджувальних пострілів" у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спростував це повідомлення.

У Міноборони РФ заявили про готовність "бомбити" всі кораблі, що "вторгнуться".

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