Макрон слідом за Меркель виступив за прямий діалог із Росією

Президент Франції також вважає, що ЄС треба говорити з РФ "для захисту своїх інтересів".

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за прямий діалог Євросоюзу із Росією. Він зробив це фактично синхронно із заявою канцлера Німеччини Ангели Меркель про необхідність контакту з президентом РФ Володимиром Путіним.

У ході саміту ЄС в Брюсселі Макрон заявив, що "Євросоюзу потрібен діалог для захисту наших інтересів", пише Reuters.

"Цей діалог є необхіднм для стабільності на Європейському континенті. Ми не можемо залишатися в суто реакційній логіці, коли мова йде про Росію. Сподіваюся, що ми можемо, з усією європейською єдністю та координацією, мати цей діалог", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що саме Німеччина і Франція раніше запропонували пом'якшити висновки саміту ЄС, що проходить у Брюсселі 24-25 червня. Ці країни вважають, що Євросоюзу варто знову проводити саміти з Росією і прямо спілкуватися з Путіним. Проти цього виступили Польща, країни Балтії та Нідерланди. Прем'єр Нідерландів заявив, що не братиме участі в можливому саміті з Путіним через збиття російськими окупаційними силами літака рейсу МН17 над Донбасом. Польща і Балтія проти через те, що з моменту окупації Криму відносини між РФ і ЄС не покращилися.

В українському МЗС вважають відновлення самітів ЄС і Росії небезпечним.