Видобута з повітря Тель-Авіва вода виявилась придатною для пиття, - дослідження

У Тель-Авівському університеті дослідили воду, що генерується з міського повітря, і дійшли висновку, що вона відповідає усім стандартам питної води Ізраїлю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

"Нещодавно було проведене перше у своєму роді дослідження, коли вода вироблялася з повітря в центрі Тель-Авіва в міській місцевості. Без використання системи фільтрації та очищення вода відповідала всім стандартам питної води Всесвітньої організації охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження було проведене Університетом Тель-Авіва у співпраці з Watergen і воно могло б стати початком рішення глобальної нестачі води.

Дослідники пояснили, що зростаючий глобальний дефіцит чистої питної води вимагає "нестандартного мислення" та розробки нових технологій виробництва питної води, пише видання JewishPress.

Земна атмосфера - це величезне та відновлюване джерело води, яке може бути альтернативним ресурсом питної води. Атмосфера містить мільярди тонн води, 98% якої знаходиться в газоподібному стані у вигляді водяної пари.

Нагадаємо, влада Гренландії планує продавати талу воду з льодовиків, зокрема в регіони, які потерпають від посушливих погодних умов.