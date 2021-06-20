Ізраїль занепокоєний “ядерними абміціями” нового президента Ірану

“Новий президент Ірану є екстремістом, відповідальним за смерть тисячв іранців".

Ізраїль занепокоєний “ядерними абміціями” переможця президентських виборів в Ірані, ультраконсерватора Ібрагіма Раїсі.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

“Новий президент Ірану, відомий як “тегеранський м’ясник”, є екстремістом, відповідальним за смерть тисячв іранців. Він прихильно ставиться до ядерних амбіцій режиму та кампанії глобального терору”, – написав він у Твіттері.

Він додав, що обрання Раїсі має підштовхнути до нового супротиву щодо ядерної програми Ірану та покласти край руйнівним регіональним амбіціям країни.

His election should prompt renewed determination to immediately halt Iran’s nuclear program and put an end to its destructive regional ambitions. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 19, 2021

Нагадаємо, 13 червня парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, який виступає проти відновлення іранської ядерної програми.

У червні МАГАТЕ повідомило, що Іран перевищив дозволений обсяг збагаченого урану в 16 разів. Загалом країна має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня.