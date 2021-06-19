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Байден повідомив про смерть однієї зі своїх собак

Пес був домашнім улюбленцем родини протягом 13 років/

Президент США Джо Байден повідомив про смерть однієї зі свої собак - німецької вівчарки на прізвисько Чемп. Пес був домашнім улюбленцем родини Байденів протягом 13 років

"Він був з нами і в найбільш радісні моменти, і в найбільш печальні дні, чутливий до кожного нашого мовчазного відчуття та емоції. Ми любимо нашого милого, хорошого хлопчика і завжди тужитимемо за ним", - йдеться у офіційній заяві президента США та його дружини.

Фото: twitter.com/POTUS

Нагадаємо, що на початку березня повідомлялося, що собак Байдена вивезли з Білого дому після того, як одна з них нібито вкусила охоронця. Однак, пізніше Байден сказав ABC News, що "Мейджор нікого не кусав". За його словами, пес здивувався присутності незнайомої людини і спробував його захистити.

Через деякий час їх знову повернули в Білий дім, де Мейджор знову вкусив одного з працівників.

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