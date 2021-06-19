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Кулеба зі своїм польським колегою скоординували позиції щодо протидії Північному потоку-2

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника.

Кулеба зі своїм польським колегою скоординували позиції щодо протидії Північному потоку-2
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із Міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

  • Кулеба та Рау підтвердили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрози для безпеки обох країн і Європи загалом, скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

“Глава української дипломатії висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО. Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені.

раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що трубопровід “Північний потік-2” для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти всього Європейського регіону.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко відзвітував про свій візит до США. Пріоритетним завданням, за його словами, нині є задіяння всіх важелів і можливостей, аби не допустити запуску газогону.

Вітренко заявив, що план полягає в тому, щоб разом з виконавчою владою США зупинити "Північний потік-2". 

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