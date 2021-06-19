Кулеба зі своїм польським колегою скоординували позиції щодо протидії Північному потоку-2

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із Міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба та Рау підтвердили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрози для безпеки обох країн і Європи загалом, скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

“Глава української дипломатії висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО. Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Керівники зовнішньополітичних відомств також обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені.

раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що трубопровід “Північний потік-2” для Росії є одним із видів зброї, яку Кремль застосовує не лише проти України, а й проти всього Європейського регіону.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко відзвітував про свій візит до США. Пріоритетним завданням, за його словами, нині є задіяння всіх важелів і можливостей, аби не допустити запуску газогону.

Вітренко заявив, що план полягає в тому, щоб разом з виконавчою владою США зупинити "Північний потік-2".