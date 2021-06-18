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Віцепрем'єр Польщі звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки

"Кібератаки зазнали найбільш важливі офіційні особи Польщі, міністри і депутати різних політичних поглядів".

Віцепрем'єр Польщі звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки
Фото: adviser.ru

Віцепрем'єр Польщі, глава Комітету з питань державної безпеки Ярослав Качинський повідомив масштабну кібератаку проти вищих державних осіб країни, в тому числі міністрів та депутатів, з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Кібератаки зазнали найбільш важливі офіційні особи Польщі, міністри і депутати різних політичних поглядів", - заявив лідер правлячої партії "Закон і справедливість" в п'ятницю, 18 червня, у Варшаві.

За його словами, відповідна інформація була надана Агентством внутрішньої безпеки та Службою військової контррозвідки.

"Втановлено, що хакерська атака була здійснена з території Російської Федерації. Однією з основних цілей нападу було нанесення удару по польській громаді та дестабілізація країни, - зазначив політик і закликав поляків до обережності.

Наразі триває збір доказів і ведуться роз'яснювальні роботи серед постраждалих і потенційних жертв кібератаки. Коли саме була здійснена кібератака, він не вказав.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що хакерські атаки на США, у яких підозрюють російських хакерів, "надходили з території Штатів, а не Росії". 

За рік кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі збільшилася удвічі.

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