Галущенко заявив, що ріст ринкових цін на газ в Європі є наслідком тиску Росії задля запуску Nord Stream 2

"Ми розглядаємо цей "Північний потік-2" як зброю, це не питання економіки і комерції".

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ріст цін на газ на європейському ринку є наслідком дій Росії.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді очільник Міненерго зазначив, що таким чином Росія спонукає до реалізації свого проєкту "Північний потік-2".

"Те, що відбувається в Європі з ринковою ціною на газ - це наслідок того, що робить наш північний сусід, щоб примусити до реалізації "Північного потоку". Ми розглядаємо цей "Північний потік-2" як зброю, це не питання економіки і комерції", - зазначив він.

Міністр додав, що питання Nord Stream-2 нині не закрито.

"Можливо питання повернення до ідеї консорціуму газотранспортної системи, щоб забезпечити транзит територією України. Обіцянки про те, що договір буде виконуватися, і їх виконання – це різні речі. Ми будемо далі протистояти реалізації, але паралельно треба дивитися, кого ми можемо залучити з партнерів", - додав він.

Нагадаємо, що 10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.

Учора "Нафтогаз України" підвищив роздрібну ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень. Причинами подорожчання газу компанія вважає штучні обмеження на поставки зі сторони Росії з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2", а також високі ціни на скраплений газ в Азії.

Підвищення за місячним тарифом не торкнулося жодного українця, оскільки всі споживачі з 1 травня автоматично були переведені на річний тарифний план "Фіксований".