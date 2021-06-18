Укравтодор вперше в своїй історії розмістив євробонди

Державне агентство автомобільних доріг України вперше в своїй історії випустило євробонди. Майданчиком для розміщення семирічних облігацій на суму 700 млн доларів під 6,25% стала Лондонська фондова біржа.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.

Бонди розмістили під державні гарантії.

В ході розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів, що втричі перевищило запланований обсяг випуску.

Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan та Dragon Capital, коменеджером - УкрЕксімбанк.

Вдале розміщення бондів привітав президент Володимир Зеленський.

"Історична подія для України – Укравтодор успішно розмістив дебютний випуск єврооблігацій для реалізації програми "Велике будівництво". Процентна ставка – одна з найнижчих в історії євробондів України. Це демонструє довіру міжнародних інвесторів і сприяє розбудові успішної України", - заявив президент.

Нагадаємо, що у квітні Міністерство фінансів випустило восьмирічні євробонди на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних.