В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
В Індії померлих від ковіду спалюють на вулицях
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
Зеленський відкинув вимогу Путіна про переговори з ватажками ОРДЛО
"Нафтогаз" назвав річну ціну на газ для населення
"Нафтогаз" назвав річну ціну на газ для населення
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Нардеп Кива захистив кандидатську дисертацію (оновлено)
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна розмістила восьмирічні євробонди на $1,25 млрд

Дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.

Україна розмістила восьмирічні євробонди на $1,25 млрд
Фото: Макс Требухов

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1 250 000 000 із погашенням в 2029 році. 

Дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко. 

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко у лютому повідомив, що Україна планує випустити єврооблігації на 2,4 млрд доларів в цьому році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також