Україна розмістила восьмирічні євробонди на $1,25 млрд

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1 250 000 000 із погашенням в 2029 році.

Дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко у лютому повідомив, що Україна планує випустити єврооблігації на 2,4 млрд доларів в цьому році.