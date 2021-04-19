Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував слова міністра фінансів Сергія Марченка, який назвав Степанова "персонажем з "12 стільців". Очільник МОЗ запевнив, що у нього немає особистого конфлікту з Марченком.

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, - ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне. У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоров'я і життя українців", - сказав Степанов в ефірі каналу Україна 24.

Очільник МОЗ нагадав, що у бюджетному запиті на 2021 рік міністерство просило 15,1 млрд грн на вакцинацію від COVID-19, однак Мінфін виділив лише 2,6 млрд грн.

"Якщо я кажу, що нам, наприклад, для закупівлі вакцин потрібно 15,1 млрд грн, і все це підтверджено розрахунками, а він вирішує, що достатньо 2,6, потім же виходить, що я правий. Так само буде і з лабораторією, про яку говорив президент. Зрозуміло, що 100 млн грн нам не вистачить", - заявив Максим Степанов.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua міністр фінансів Сергій Марченко розкритикував Степанова за погане планування заходів з боротьби з COVID-19. "Він веде себе як персонаж із "12 стільців". "Уранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов. У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають, і потім через цю риторику вирішувати ті проблеми, які необхідно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", - сказав Марченко.