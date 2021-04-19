Росія може не розраховувати на легке захоплення України, ворог зазнає величезних втрат, - Аваков

"Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу".

Росія може не розраховувати на легке захоплення України. Починаючи з 2014 року, всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ готувалися давати відсіч ворогу.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час інспекції підрозділів МВС на лінії зіткнення.

"В ході перевірки ми виявили необхідність ряду адміністративних рішень точки зору забезпечення, як матеріального, так і військово-технічного. Такі рішення ми приймемо на рівні Кабінету Міністрів та РНБО і будемо на 100% готові до виконання завдань. Починаючи з 2014 року – ми готуємось до наступу. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій", - цитує Авакова пресслужба МВС.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що в разі розгортання російської агресії консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднатися і встати на захист своєї країни.

Також глава МВС заявив, що українські військові готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові".